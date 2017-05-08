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Samsun’da Silahlı Saldırıya Uğrayan Ana-oğul Hayatını Kaybetti

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Samsun’da Silahlı Saldırıya Uğrayan Ana-oğul Hayatını Kaybetti
Samsun'da evlerinde silahlı saldırıya uğrayan anne ile oğlu hayatlarını

Samsun'da evlerinde silahlı saldırıya uğrayan anne ile oğlu hayatlarını

kaybettiler.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde silahlı saldırıya uğrayan Türkan Zonturlu (45) ile oğlu Onur Diril (20) ağır yaralandılar. Yaralı Türkan Zonturlu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu Onur Diril ise Gaze Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkan Zonturlu ve Onur Diril yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Silahlı saldırıyı Türkan Zonturlu'nun damadının gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis firar eden damadı yakalamaya çalışıyor. Soruşturma devam ediyor.

Samsun’da Silahlı Saldırıya Uğrayan Ana-oğul Hayatını Kaybetti

Samsun’da Silahlı Saldırıya Uğrayan Ana-oğul Hayatını Kaybetti

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