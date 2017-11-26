Samsun’da Sobadan Zehirlenen Anne Ve İki Çocuğu Hastanelik Oldu

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyası sonrası eve gelen Eşref D., eşi Esra (34) ile çocukları Kenan (6) ve 1 yaşındaki Durmuş'u baygın halde görünce bir yakının aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Esra D., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Zehirlenen çocuklar da ilk müdahalelerinin ardından Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.