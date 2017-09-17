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Samsun’da Son Yılların En Sıcak Eylül’ü

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Samsun’da Son Yılların En Sıcak Eylül’ü
Samsun'da Eylül ayı sıcaklık ortalamalarına bakıldığında son yılların en sıcak Eylül ayı yaşanıyor.

Samsun'da Eylül ayı sıcaklık ortalamalarına bakıldığında son yılların en sıcak Eylül ayı yaşanıyor.

Eylül ayında sıcaklıkların 35 dereceyi gördüğü Samsun'da bugün ise 27 derece sıcaklık hakim. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar 27 derecede seyretmesi tahmin ediliyor. Geçmiş yıllara göre bu Eylül ayında 23.9 derece ile son yılların en sıcak Eylül'ü yaşanıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyrediyor. Geçen hafta 35.1 derece sıcaklığın yaşandığı Samsun'da en son 1968 yılında 38.3 derecelik sıcaklık yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise denizin ve kumsalın tadını çıkartıyor. Kışa girmeden Eylül ayının nimetlerinden faydalanan vatandaşlar pazar gününün etkisiyle denize akın etti. Eylül ayında rahatça denize girme şansını yakalayan vatandaşlar, sıcak havaların kendileri için bir fırsat olduğunu söylediler.

"Endişe edecek bir durum yok"

Sıcaklıklar hakkında bilgi veren Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, "Geçen haftadan bu yana ülkemizi etkileyen sıcak hava dalgası var. Bu doğal olarak Samsun'u da etkiliyor. Önümüzdeki hafta da sıcaklıkların aynı şekilde etkili olmasını bekliyoruz. Bu ay içerisindeki günlerde maksimum 35.1 derece sıcaklığı gördük. Fakat bu daha önce böyle bir sıcaklığın yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Samsun'da 1968 yılında da Eylül ayında 38.3 derece sıcaklık görüldü. Endişe edecek bir durum yok. Tüm yurtta sıcak hava dalgası hakim. Biz de bunun etkisini yaşıyoruz" dedi.

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