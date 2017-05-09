Samsun’da “Trafik Haftası” Etkinlikleri

Samsun'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında trafik kazaları ile ilgili simülasyon ve bilgilendirici etkinlikler yapıldı.

Samsun'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında trafik kazaları ile ilgili simülasyon ve bilgilendirici etkinlikler yapıldı.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikler, trafik konulu yapılan resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.

Törende bir konuşma yapan ve trafik kurallarının önemine değinmen Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Bu haftaları kutlarken bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Bu bilinç küçük öğrenciler ile daha iyi oluşturulabilir. Çocuklarımız, anne ve babalarına hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunursa, bu bizim uyarılarımızdan daha etkili oluyor. Anne ve babalarınız araç sürerken, emniyet kemerlerini bağlatın, bağlamıyorlarsa "Ben sizle seyahat etmiyorum" diye uyarın onları. Trafik kurallarına uyma konusunda uyarın, trafik kurallarına uyması konusunda telkinde bulunun. Trafik kurallarına uymayan bir büyüğünüzü gördüğünüzde, bunun yanlış olduğunu ve sonunda ölüm olabileceğini onları kırmadan söyleyin. Trafikte seyrederken, artık maddeleri aracın içinden dışarıya doğru atmayalım. ABD'de her kişi 1 yılda en az 10 defa başka bir şehre seyahat ediyor. Bu ortalama 3 milyar 500 civarına denk geliyor. Türkiye'de de 1 kişi bulunduğu şehirden bir başka şehre 1 yılda en fazla 1 defa gidiyor. Milli gelirimiz arttıkça biz de bulunduğumuz şehirden başka bir şehre en az 10 defa gidecek olursak, bu trafiğimiz 10 kat daha artacak. Onun için hem toplu taşıma araçlarını geliştireceğiz hem de bireysel yol almak istediğimiz zaman da trafik kurallarına uymamız gerekiyor" dedi.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise, "Trafiğin unsurları, araç, yol ve çevre ve insanlardır. Bunlardan sürücü, yaya ve yolculardan ulaşan insan unsurunun trafik kurallarını bir yaşam biçimi olarak kabullenmesi ve bu kurallara uyma alışkanlığı kazandırması, eğitim ve yönetimle gerçekleşebilir. Trafik kazalarında, kazalara neden olan unsurlar içerisinde, insan unsuru yüzde 98'ler seviyesindedir. Bu oranı azaltmanın en önemli etkilerinden birisi de eğitimdir. Trafik kazalarının azalmasında eğitim en etkili yoldur" diye konuştu.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Temsilcisi Dursun Kavuran da trafik kurallarına uyulduğu takdirde kaza riskinin azaldığını belirtti.

Etkinlikler, konuşmaların ardından vatandaşların kaza simülatörüne binmesi ile devam etti. Emniyet kemeri takmadan kaza simülatörüne binen vatandaşlar kaza yapan aracın içerisinde takla atarak emniyet kemeri takmanın önemini kavradı. Etkinlikte ayrıca, sarhoş gözlüğü uygulaması ve bilgilendirici sunumlar yapıldı.