Samsun’da Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Samsun'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'da bu yılın Mart ve Nisan aylarında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Kazaların büyük bir çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu belirtildi. Özellikle kavşaklarda ve trafiğin en yoğun olduğu bölgelerde meydana gelen trafik kazaları, büyük oranda maddi hasara yol açtı.

Görüntülerde, bazı araçların ışık ihlali yaptığı bazılarının ise aşırı sürat nedeniyle kaza yaptığı görülüyor. Mart ayının 14'ünde Samsun Büyükşehir Belediye Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise ışık ihlali yapan sürücü, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarpıyor.