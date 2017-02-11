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Samsun’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Samsun’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde Mustafa Sanlı'nın(41) kullandığı 52 HK 761 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Nazif Baltaoğlu(35) yönetimindeki 55 DN 927 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araç da bariyerleri yıkarak yolun kenarındaki su dolu çukura uçtu. Kazada sürücü Mustafa Sanlı olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan Ahmet Aydoğan(24) yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından iki otomobil de çukurdan çıkarıldı. Ordu Korgan nüfusuna kayıtlı Mustafa Sanlı'nın cesedi araçta sıkıştığı yerden alınarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri herhangi bir ihtimale karşı su birikintisinde başka biri olup olmadığına baktı. İncelemeler sonucu su birikintisinde başka bir şahsın olmadığı anlaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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