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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun’da 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Ağabali Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 DS 055 plakalı otomobil sürücüsü Seydi Ahmet E., otomobiline motor suyu eklemek için köprü üzerinde durdu. Yol kenarına yanaşarak park eden ve daha sonra motor suyu ekleyen Seydi Ahmet E.’nin otomobiline, o sırada seyir halinde bulunan Aydın B. idaresindeki 50 AY 898 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 AY 898 plakalı otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

 

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