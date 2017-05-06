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Samsun’da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

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Samsun’da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 genç ağır yaralanırken, olay yerindeki bir ağaç ve demir korkuluklar yerinden söküldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 genç ağır yaralanırken, olay yerindeki bir ağaç ve demir korkuluklar yerinden söküldü.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı ile Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Atik (24) yönetimindeki 55 GM 766 plakalı otomobil Bafra istikametinden Samsun istikametine seyir halindeyken henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki demir korkuluklara çarptı, ardından bir ağacı yıktıktan sonra başka bir ağaca da çarparak durabildi.

Kazada sürücü Salih Atik ile birlikte araçta bulunan Koray Dursun (23) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun’da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Samsun’da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Samsun’da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Samsun’da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

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