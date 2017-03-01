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Samsun’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Samsun’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralanırken, aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralanırken, aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu 5. kilometresi Kamalı mevkisinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Çeven idaresindeki 55 BR 651 plakalı otomobil, Samsun'dan Kavak istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yan dönen aracın sürücüsü Ümit Çeven ile annesi Ayşe Çeven (43) ve kardeşleri Samet Çeven (16), Kadir Çeven (19) ile İhsan Çeven (22) yaraladılar. Aracın içinde sıkışan sürücü Ümit Çeven Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kazadan 45 dakika sonra araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan ailenin Samsun'dan Kavak ilçesinin Çakallı mevkisine menemen yemeye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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