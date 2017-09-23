Samsun’da Ugandalı Eskort Kadınlar Fuhuş Yaparken Yakalandı

Samsun'da Uganda uyruklu 2 eskort kadın, ahlak polisi tarafından fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.

Samsun'da Uganda uyruklu 2 eskort kadın, ahlak polisi tarafından fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, eskort kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu Uganda uyruklu S.M.(20) ile R.N.(36) adlı kadınların para karşılığı fuhuş yaptıklarını tespit etti. Ahlak polisi fuhuş yapan Ugandalı kadınları suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan S.M. ve R.N., sağlık raporu ve işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.