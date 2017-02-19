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Samsun’da Uyuşturucu Hap Satışına Gözaltı

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Samsun’da Uyuşturucu Hap Satışına Gözaltı
Samsun'da bir kişiye extacy hap sattığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bir kişiye extacy hap sattığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gülsansanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar sonucu, 33 yaşındaki E.İ.'nin bir kişiye 9 adet extacy uyuşturucu hap sattığını tespit eti. Olayla ilgili E.İ., yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan E.İ., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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