Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesi Esenli Mahallesi'nde narkotik polisleri 6 kilo 983 gram kubar esrar ve 28 kilo 772 gram Hint keneviri yetiştirmek için kubar esrar...

Samsun'un Çarşamba ilçesi Esenli Mahallesi'nde narkotik polisleri 6 kilo 983 gram kubar esrar ve 28 kilo 772 gram Hint keneviri yetiştirmek için kubar esrar tohumu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Samsun il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği polisleri ilçenin Esenli Mahallesi'nde 62 yaşındaki İsa D.'ye ait ev ile arsaya baskın gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda ve 4 saati aşan arama sonucunda, çeşitli yerlere saklanmış halde 6 kilo 983 gram kubar esrar ve 28 kilo 772 gram Hint keneviri yetiştirmek için kubar esrar tohumu buldu. Gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İsa D.'nin buradan sorgusunun devamı için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.