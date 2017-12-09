Samsun’da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba Narkotik Grup Amirliğince yapılan ortak çalışmalarda Çarşamba Denizler Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman K. ve Altan A. ile söz konusu şahıslarla irtibatlı olan Terme ilçesi Kumcağız Mahallesi'nde ikamet eden İsa D.'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Söz konusu şahısların ikametleri ve müştemilatlarında yapılan aramalarda, Terme Kumcağız Mahallesi'ndeki ikamette yaklaşık 7 kilo esrar maddesi ile yaklaşık 28 kilo kenevir tohumu ele geçirilmişti. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Süleyman K., Altan A. ve İsa D. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.