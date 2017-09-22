Samsun’da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Tutuklama, 7 Adli Kontrol

Samsun'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda mahkemece çıkartılan 3 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest...

Samsun'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda mahkemece çıkartılan 3 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İlkadım, Tekkeköy, Atakum ve Canik ilçelerinde 10 ayrı adrese 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan B.S.(33), A.C.İ.(24), Y.Ö.(19), H.U.(29), S.K.(22), M.C.M.(20), F.İ.(25) ,F.S. (29), K.Y.(29) ve M.A.'yı (22) gözaltına aldı. 10 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C.İ., M.A. ve B.S., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.