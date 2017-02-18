  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 4 °C

Samsun’da Yangın Paniği

» »
Samsun’da Yangın Paniği
Samsun'da bir evin yanındaki 2 katlı depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Samsun'da bir evin yanındaki 2 katlı depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Dündartepe Sokak'ta bulunan Mustafa Çakır'a ait evinin bitişiğindeki içinde fındık kabuğu ve tahta parçalarının bulunduğu betonarme 2 katlı depoda saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bir anda iki katı da sardı ve bitişikteki eve sıçrama ihtimali üzerine büyük korku yaşandı. Yangın yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Bitişikteki evde oturanlar tahliye edildi. Bir kişi dumandan hafif şekilde etkilendi ve ambulans içinde müdahale edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Samsun’da Yangın Paniği

Samsun’da Yangın Paniği

Samsun’da Yangın Paniği

Samsun’da Yangın Paniği

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muş Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu18 Şubat 2017 Cumartesi 21:58
  • Otomobil İle Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 21:58
  • Bylock Kullanıcısı 20 Tsk Personeli Gözaltına Alındı18 Şubat 2017 Cumartesi 20:43
  • Aç Kalan Tilki Şehre İndi18 Şubat 2017 Cumartesi 20:28
  • Hdp Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan Gözaltına Alındı18 Şubat 2017 Cumartesi 20:08
  • Havalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Adana’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Tarlada Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:38
  • Kocaeli’de 327 Polisle Yapılan Operasyon Kamerada18 Şubat 2017 Cumartesi 19:33
  • Mahsur Kalan Baykuş Kurtarıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 19:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti