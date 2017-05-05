  • BIST 93.520
  • Altın 141,437
  • Dolar 3,5657
  • Euro 3,9079
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 12 °C

Samsun’da Yangında Dumandan Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

» »
Samsun’da Yangında Dumandan Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 77 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 77 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi Antyeri Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki Fatma Yardım'ın 2. kattaki evinde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri tarafından evden baygın halde çıkartılan Fatma Yardım, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şeritten Çıkan Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı05 Mayıs 2017 Cuma 12:08
  • Karabük’te Trafik Kazası: 1 Yaralı05 Mayıs 2017 Cuma 11:58
  • Fetö’nün Sakarya Emniyeti Sorumlusu Mahrem İmamı Adliyede05 Mayıs 2017 Cuma 11:58
  • Mersin’de Mlkp Operasyonu: 10 Gözaltı05 Mayıs 2017 Cuma 11:54
  • İzmir’de Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı05 Mayıs 2017 Cuma 11:54
  • Sakarya’da Son 4 Ayda Bin 144 Yangın Çıktı05 Mayıs 2017 Cuma 11:49
  • Trabzon’da Yayla Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 3 Yaralı05 Mayıs 2017 Cuma 11:49
  • Antalya’da Trafik Kazası: 1 Ölü05 Mayıs 2017 Cuma 11:48
  • Fetö’nün Emniyet ’Mahrem’ İmamı Olduğu İddia Edilen 28 Kişi Adliyede05 Mayıs 2017 Cuma 11:47
  • Cephanelik Gibi Araç Yakalandı, 3 Kişi Gözaltına Alındı05 Mayıs 2017 Cuma 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti