Samsun’da Yangında Dumandan Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 77 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 77 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi Antyeri Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki Fatma Yardım'ın 2. kattaki evinde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri tarafından evden baygın halde çıkartılan Fatma Yardım, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.