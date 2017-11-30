Samsun'da yaşayan mülteci sayısı şok etti!

Samsun UH-DE Başkanı Kılınç, resmi olmayan rakamlara göre Samsun'da yaklaşık kaç bin mültecinin yaşadığını açıkladı.

Samsun UH-DE Başkanı Kılınç, resmi olmayan rakamlara göre Samsun'da yaklaşık 30 bin mültecinin yaşadığını ve bunların çoğunluğunu Iraklıların oluşturduğunu söyledi.

Samsun Uhuvvet ve İnfak Derneği (UH-DE) Başkanı Hüseyin Kılınç, Samsun'da yaşayan mülteciler hakkında konuştu. Samsun'un 2013 yılından itibaren yoğun bir uluslararası göçün muhattabı olduğunu hatırlatan Kılınç, 2013 yılında İçişleri Bakanlığı'nın mülteci alma potansiyeli olarak 22 il belirlediğini ancak bu il sayısının sonrasında 40'a yükseldiğini ifade etti.

SON 1 BUÇUK AYDA 700 AİLE GELDİ

Kılınç, Samsun'da ki mülteci göç dalgası ne zaman son bulacak dendiğinde her defasında bu dalganın daha da arttığını söyledi. Göç dalgasının başladığı yıldan itibaren her ile belli bir oranda kabül edilebilecek mülteci verildiğine dikkati çeken Kılınç, "Fakat hala artmakta bu göç dalgası. Samsun'a son 1 buçuk ayda yaklaşık 700 aile girdi. Bu olağanüstü bir durum bir şehir için. Bu aileleri ortalama 5 kişiden sayarsak 3 bin 500 insan birden Samsun'a giriş yaptı. Bunun ortaya çıkaracağı sorunlar çok fazla" dedi.

SİYASİ DEĞİL İNSANİ OLARAK BAKIN

2013 yılında İçişleri Bakanlığı'nın 40 İl Valiliği'ne yoğun göç dalgası nedeniyle illerin hazılıklarını yapmaları yönünde talimat verdiğini de hatırlatan Kılınç, şöyle devam etti; "Mülteciler geldiğinde parklardan, cami avlularından topladık biz. Demek ki hiçbir hazırlık yapılmadı. Son 700 aile gelmeden önce de yeni bir göç dalgası yaşanacağı ve buna karşı önlemlerin alınması gerektiği yazısı geldi illere. Samsun Valiliği ne yaptı bu göç dalgasını karşılamak için. Gelen ailelere Göç İdaresi'nde 1 yıl sonrasına geçici kimlik randevusu veriliyor. Bu insanlar kimliklerini almadığı sürece Türkiye'de yok hükmünde. Hiçbirşeyden faydalanamayacaklar. Siyasi değil insani olarak bakın bu olaylara. Göçmenelere önlem almaları için illa birilerinin sokak aralarında donarak ölmesimi gerekiyor bu soğuk günlerde." Barış GÖK