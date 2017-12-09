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Samsun’da Yazdan Kalma Bir Gün

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Samsun’da Yazdan Kalma Bir Gün
Türkiye'nin bazı bölgelerinde kara kış etkisini gösterirken, Samsun'da 19 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma bir gün yaşandı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kara kış etkisini gösterirken, Samsun'da 19 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma bir gün yaşandı.

Soğuk hava dalgası ülkenin doğusunda etkili oluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan illerde dondurucu soğuklar yaşanırken, Samsun'da ise termometreler 19 dereceyi gösterdi. Güzel havaları fırsat bilen Samsunlular kendilerini sahil, park ve hayvanat bahçesi gibi yerlere atarak güneşin tadını çıkardı. Bazı hayvanlar da sıcak havayı fırsat bilerek güneşlendi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre güneşli ve sıcak günlerin 1 hafta süreceği öğrenildi.

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