  • BIST 105.176
  • Altın 139,701
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Samsun'dan Apple'a dava

»
Samsun'dan Apple'a dava
Samsun'da bir vatandaş aldığı Apple marka telefon arızalı çıkınca telefonu garanti kapsamında geri gönderdi. Firma yeni gönderdiği telefonun email numarasını BTK'ya bildirmeyince, telefon iletişime kapandı. Vatandaş Apple dava açmaya hazırlanıyor.

Samsun'da ikamet eden İletişim Fakültesi öğrencisi Onur Şen, Ocak ayında Apple İphone 6 cihazını aldı. 2 bin 750 liraya aldığı telefonda sorun yaşayan Şen, garanti kapsamında telefonu iade etti. Garanti kapsamında kendisine yeni bir telefon verileceği belirtildi. 

apple-dava-(3).jpgTelefonu teslim alan Şen, bir süre sonra ummadığı bir süprizle karşılaştı. Şen'in kullandığı aynı model telefon iletişime kapandı. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu(BTK) Şen'e gönderdiği mesajda telefonunun kayıtdışı olduğu için iletişime kapandığını belirtti. Bunun üzerine Apple ile iletişime geçen Şen, kendisine gönderilen telefonun email numarasının BTK'ya bildirilmediğini öğrendi. Kendisine firmanın sorunu halledeceğinin belirtilmesine rağmen, Şen dava açmaya hazırlanıyor. 

DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLADIM 
Şen, "Firma beni aradı, haksız kabul etti. Ancak benim Apple’den kesinlikle yeni bir telefon isteğim olmadı. Sadece yaptıkları hata yüzünden kişisel iletişim özgürlüğümü kısıtladıklarını, bu yüzden en hızlı şekilde telefonumun kullanabilir hale gelmesini istedim. Bana sürekli 3-4 gün beklemem gerektiği söylendi. Fakat bu benim tarafımdan kaynaklanan bir durum değil dediğimde 'haklısınız' Apple iç yetkileri bize başka bir çözüm yolu sunmadıklarını söylediler. Ben en hızlı çözümü istedim günlerce beklemeyi değil. Dava dilekçesi hazırladım. Kişisel hak ve özgürlüklerimden olan iletişim özgürlüğümü kısıtlaması ve durumdan dolayı kendi işlerine etkin şekilde ilgilenememesi sebebiyle Apple’a karşı hukuk mücadelesi başlatacağım "dedi. Ömer NAS

apple-dava-(2).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Replika Saatlerin Kullanım Ömrü29 Haziran 2017 Perşembe 13:05
  • agromec markası güven veriyor19 Haziran 2017 Pazartesi 01:39
  • Teknoyatırım haritasında yokuz16 Haziran 2017 Cuma 16:43
  • Daniel Klein Saat Çeşitleri15 Haziran 2017 Perşembe 18:00
  • Eta Saatler İle Kaliteyi Yakalayın13 Haziran 2017 Salı 17:17
  • Savunma sanayisi hedef büyüttü10 Haziran 2017 Cumartesi 18:23
  • 'Altay'da rekabet ihaleye taşınacak10 Haziran 2017 Cumartesi 18:12
  • Turkcell Bilinmeyen Numaralar Nasıl Öğrenilir09 Haziran 2017 Cuma 14:20
  • Doğaya Zarar Vermeyen Bio Kalem09 Haziran 2017 Cuma 13:48
  • TURKCELL, VODAFONE VE TELEKOM'A ÇAĞRI08 Haziran 2017 Perşembe 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti