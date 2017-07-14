Samsun'dan Apple'a dava

Samsun'da bir vatandaş aldığı Apple marka telefon arızalı çıkınca telefonu garanti kapsamında geri gönderdi. Firma yeni gönderdiği telefonun email numarasını BTK'ya bildirmeyince, telefon iletişime kapandı. Vatandaş Apple dava açmaya hazırlanıyor.

Samsun'da ikamet eden İletişim Fakültesi öğrencisi Onur Şen, Ocak ayında Apple İphone 6 cihazını aldı. 2 bin 750 liraya aldığı telefonda sorun yaşayan Şen, garanti kapsamında telefonu iade etti. Garanti kapsamında kendisine yeni bir telefon verileceği belirtildi.

Telefonu teslim alan Şen, bir süre sonra ummadığı bir süprizle karşılaştı. Şen'in kullandığı aynı model telefon iletişime kapandı. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu(BTK) Şen'e gönderdiği mesajda telefonunun kayıtdışı olduğu için iletişime kapandığını belirtti. Bunun üzerine Apple ile iletişime geçen Şen, kendisine gönderilen telefonun email numarasının BTK'ya bildirilmediğini öğrendi. Kendisine firmanın sorunu halledeceğinin belirtilmesine rağmen, Şen dava açmaya hazırlanıyor.

DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLADIM

Şen, "Firma beni aradı, haksız kabul etti. Ancak benim Apple’den kesinlikle yeni bir telefon isteğim olmadı. Sadece yaptıkları hata yüzünden kişisel iletişim özgürlüğümü kısıtladıklarını, bu yüzden en hızlı şekilde telefonumun kullanabilir hale gelmesini istedim. Bana sürekli 3-4 gün beklemem gerektiği söylendi. Fakat bu benim tarafımdan kaynaklanan bir durum değil dediğimde 'haklısınız' Apple iç yetkileri bize başka bir çözüm yolu sunmadıklarını söylediler. Ben en hızlı çözümü istedim günlerce beklemeyi değil. Dava dilekçesi hazırladım. Kişisel hak ve özgürlüklerimden olan iletişim özgürlüğümü kısıtlaması ve durumdan dolayı kendi işlerine etkin şekilde ilgilenememesi sebebiyle Apple’a karşı hukuk mücadelesi başlatacağım "dedi. Ömer NAS