Samsun'dan Kudüs tepkisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), "Özgür Kudüs" eylemi yaptı.

OMÜ Camisi'nde düzenlenen eylemde, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Kudüs'ün başkenti olması yönündeki açıklamalarına tepki gösterildi.

Basın açıklamasını okuyan TÜGVA Samsun İl Başkanı Hakan Durmuşoğlu, "Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzenin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezanın yasaklanması, son olarak da Kudüs'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunulmuş; bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun, bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. İlk kıblesine el uzatılan İslam dünyasına sesleniyoruz! Daha neyi bekliyorsunuz. Daha ne kadar kendi kardeşlerinize ümmetin meselelerine; sağır, dilsiz kalacak görmezden geleceksiniz" dedi.

YABANCI ÖĞRENCİLER DESTEK VERDİ

Basın metni ayrıca Mısırlı bir öğrenci tarafından Arapça olarak da okundu. Sloganlar eşliğinde okunan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı. Basın açıklamasına Samsun'daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Basın açıklamasına Samsun'daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.