STSO Eğitim Meslek Komitesi Üyesi ve Meclis Üyesi Hasan Guda, kentin deniz, demiryolu ve son olarakta havayolu ulaşımının kapatıldığını belirterek "Sırada karayolu var heralde. Kentin ekonomisi kan kaybediyor. Samsun'dan ne istiyorlar?" dedi

Samsun Ticaret Sanayi Odası(STSO) Eğitim Meslek Komitesi Üyesi ve Meclis Üyesi Hasan Guda, yaptığı açıklamada kentin ulaşım alanında yaşadığı sorunların durum analizini yaptı.

Deniz, hava, kara ve demiryolu ulaşım ağına sahip Samsun'un ulaşımda sorun yaşadığını belirten Guda "Samsun Limanı özelleşmeden önce yolcu taşıyordu, o kapatıldı. Demiryolu hattında rehabilitasyon çalışması var. Samsun'dan Sivas ve diğer illere demiryolu ulaşım kapalı. Şimdi ise önümüzdeki sene 1 Mart ve 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Samsun Uluslararası Çarşamba Havalimanı'nı pist tadilatı nedeniyle kapatılacak. Sahipsizlik denilince Samsun akla geliyor. Sırada kapatılacak karayolu kaldı heralde. Karadeniz'in başkenti Samsun'dan ne istiyorsunuz, ne alacağınız var? "dedi.

Çarşamba Havalimanı'nın pistinde uçakların teker koyma alanında meydana gelen 19 cm'lik çökme nedeniyle pist tadilatı kararı alındığını hatırlatan Guda, " Kapatmak çözüm değil. Tehlike sınırı 22 cm olduğunu belirten DHİM Genel Müdürü Funda Ocak, çatlağı 2012'den buyana takip ettiklerini açıklamıştı. Ancak Tiflis Havalimanı'nda aynı pist çökme olayında TAV isimli firma havalimanını kapatmadan tadilatı bitirdi. Samsun'da bu yapılabilirdi. Ancak bu konuda birkaç Samsun milletvekili dışında tepki koyan olmadı. Havalimanının kapatılmamasına

Samsun halkı duyarlı olmadı, işadamları ve bazı sivil toplum kuruluşları bir parça tepki gösterdiler ve sustular "diye konuştu.

BÜYÜK ORGANİZASYONLAR OLACAK

Samsun'un önümüzdeki sene büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Guda şunları kaydetti; "Önümüzdeki sene yapılacağı seneler öncesinden açıklanan İşitme Engelliler Olimpiyatları yapılacak. Sporcuların hazırlık aşamaları olacak. Kente daha önceden gelecekler. Ayrıca bir referandum sürecide var. Mitinglerin düzenleneceği siyasiler tarafından açıklanıyor. Samsun son dönemde çalıştayların ve büyük kongrelerin yapıldığı kent haline geldi. Havalimanı'nın kapatılacağı açıklaması sonrası çalıştay ve kongreler başka illere kaymaya başladı. Samsun'a verilecek zarar çok yüksektir. Vatandaşın bu konuda taşın altına elini koyması gerekmektedir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın bu konuda hassas davranmasını bekliyoruz. "

KOSGEB BİLE YÜZÜMÜZE BAKMADI

Samsun'un sahipsizliğine bir örnek veren Guda "KOSGEB tarafından esnafa verileceği belirten 50 bin lira faizsiz kredi kontenjanı Samsun için 350 olarak açıklandı. Ancak cansuyu kredisi başvurularından 180 tanesi değerlendirildi ve kabul edildi. Diğerleri değerlendirilmedi. Bu krediye hak kazananları merak ediyorum. KOSGEB bile yüzümüze bakmadı" ifadelerini kullandı.

Samsun Limanı'nda özelleştirme sonrası yolcu taşımacılığı kaldırıldı.

Samsun demiryolu hattında rehabilitasyon çalışması var. Sivas ve diğer illere ulaşım kapalı.

Samsun Çarşamba Havalimanı 1 Mart-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında pist tadilatı nedeniyle ulaşıma kapatılacak.

Özel Haber / Zekeriya FIRAT