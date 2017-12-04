Samsun'dan o belediye Üsküp ile kardeş oluyor

İlkadım Belediyesi ile Makedonya'nın Üsküp Belediyesi'nin kardeş olması için çalışma başlatıldı. Başkan Tok, " Kardeş olmaktan dolayı mutluluk duyarız "dedi.

02-03 Aralık tarihleri arasında İlkadım Belediyesi ve Samsun Mübadele Derneği işbirliği ile tertip edilen 11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi’ne sağlanan imkanlardan ötürü Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık öncülüğündeki heyet, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a verdiği destekler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, kendilerine gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.THP Genel Başkanı Enes İbrahim, “ “Bizler ortak bir tarihi paylaşan ve yüz yıllardır kardeşliğini sürdürmeyi başarmış milletleriz. Böylesi etkinliklerde ise, kardeşliğimizi pekiştirmiş oluyoruz. Beklentimizin çok üstünde bir katılımla gerçekleşen kongremiz,İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un destekleriyle gerçekleşti. Bu nedenle kendisine teşekkür ederim. Bu etkinlikleri daha da artırarak iletişimimizi geliştirmek adına Başkanımızın da onaylayacağını düşünerek Üsküp Belediyelerimizle İlkadım Belediyemizi kardeş belediye yapmak için çalışmalara başlayacağımızı söylemek istiyorum.” dedi.

KARDEŞ OLMAKTAN MUTLU OLURUZ

Balkan Ülkelerinden gelen konukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bu yıl 11’incisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Balkan Tarihi Kongresine vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Her yıl artan bir ilgi ile devam eden kongre için ilçemizde Balkan kardeşlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür etkinlikler kardeşliğimizi pekiştirmenin yanında tarihimizi daha iyi anlamamıza, uzun yılların birikimi olan kültürlerimizi tanımamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza vesile oluyor. Bu bağlamda Makedonya’da bir belediye ile kardeş belediye olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ederim” diye konuştu. N. Alper CABBAR