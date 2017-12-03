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Samsung Samsun'un önüne geçmemeli

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Samsung Samsun'un önüne geçmemeli
Samsun Valisi Kaymak, kentin resmi sosyal medya hesabı 'LikeSamsun'u tanıttı. Kaymak, " ‘Google’de Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor’ diyorlar. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım” dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun’un etkili tanıtım imkanlarını geliştirmek ve dijital platformlarda Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını arttırmak amacıyla fotoğraf paylaşım uygulamasında ‘LikeSamsun’ hesabını oluşturdu. Bu hesapta Samsun ile alakalı fotoğraflar paylaşılıyor. Bu fotoğraflar ile Samsun’un tanıtımı yapılırken, proje kapsamında en çok beğenilen 3 fotoğrafın sahiplerine dün düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

Bu proje ile Samsun’un bilinirliğini arttırmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Osman Kaymak, “ Çok büyük potansiyel var ama tarımda bunu kullanamadık. İstihdam kullanamamışız, turizmde ise hiç kullanamamışız. Arap turistler, komşu illerimize büyük ilgi gösteriyorlar. Ordu, Giresun ve Trabzon Arap turistlerin akınına uğruyor. Samsun’da Asarcık hariç bütün ilçeleri gezdim. Bütün ilçelerimiz birbirinden güzel. Her ilçemizin kendine özgü güzellikleri ve özellikleri var. Maalesef bu şehri hakkıyla tanıtamıyoruz. Bir turistin şehirlerde aradığı altyapı konusunda da çok iyi konuma geldik. En büyük eksikliğin tanıtım eksikliği olduğunu fark ettik. Sosyal medya bu tanıtımda çok etkin bir rol oynuyor. Herkes cep telefonlarını elinden bırakmıyor. Ben bile yatağa girerken ve uyanınca hemen telefonu kullanıyorum” diye konuştu.

TANITIM İÇİN HERKES 
DESTEK VERMELİ 

Dünyaca ünlü Samsung firmasının adının internet tarayıcılarda Samsun’dan daha önce geldiğini vurgulayan Kaymak, “ LikeSamsun sitesinin açılması ilk göreve geldiğimde önerilmişti. Bu siteye Samsun’un tanıtılması için çok güzel fotoğraflar atılmış. Bunun çok sayıda kişi tarafından görülmesi önemli. İnsanlarda bir merak uyandırmasını umuyoruz. İnsanlar merak sonucu bir yerlere gidiyor. Bazen, ‘Google’de Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor’ diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım. Bu konuda Samsun’u seven, gönül veren Samsun’un geleceği için çırpınanlardan bu projenin desteklenmesini istiyorum. Bu site ne kadar fazla duyurulursa, saha çok fotoğraf yüklenecek, yüklenen fotoğraflar daha çok kişi tarafından paylaşılacak ve Samsun’a karşı büyük bir hareket başlayacak. Bu Samsun’un tanıtım projesidir "diye konuştu. 

Zekeriya FIRAT 

vali-(4).jpgKonuşmalarından ardından dereceye giren fotoğrafların sahiplerine içerisinde cep telefonu olan ödülleri verildi.

vali-(osman-kaymak).jpg

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