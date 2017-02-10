Samsunlu işadamları tecrübelerini paylaştı

Samsunlu işadamları Yeşilyurt Demir Çelik Grubun sahibi Cemal Yeşilyurt ve ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Aşcı, "Samsun halkı yatırımın en iyisine ve güzeline layık insanlardır" dediler

Samsun Valiliği ve Samsunspor tarafından düzenlenen 'Samsunspor ve Samsunspor Sevdalıları' konulu toplantıda bir araya gelen Yeşilyurt Demir Çelik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt ve ASTAŞ Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SAMKON Onursal Başkanı Bafralı İşadamı H. Kaya Aşcı uzun süre sohbet ederek, iş ve hayat tecrübelerini paylaştılar.

SAMSUNLULARI BİR ARAYA GETİRDİ

Şirketlerinin adım adım zirveye tırmanan başarı hikayelerini anlatan Yeşilyurt Grubun Başkanı Cemal Yeşilyurt, "Küçük yaşta başladığım çalışma hayatıma aynı hızla olmasa bile bugün yine aynı heyecanla devam ediyorum. Yeşilyurt Grup olarak, eğitimden sağlığa her alana katkı sağlıyor, maddi ve manevi bağışlarımız devam ediyor" dedi. ASTAŞ Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı yapan aynı zamanda Samsunspor'un da eski yöneticisi ve SAMKON Onursal Başkanı olan Bafralı İşadamı H. Kaya Aşcı ise, "Samsun ve ilçeleri için herkesin el ele vermesi gerekir. Samsun halkı hizmetin en iyisine ve en güzeline layık insanlardır. Samsunluları gurbette bir araya getirmenin mutluluğunu her daim yaşıyorum" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Yeşilyurt Demir Çelik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Yeşilyurt, Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, Yazıcı Makine Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yazıcı, Asgün Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Güngör, iki tecrübeli işadamının sohbetlerini keyifle dinlediler.