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Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu

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Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
Hatay'da Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan uzman çavuş Salih Kayhan'ın Samsunlu olduğu açıklandı

Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu. Bölgedeki çatışma devam ediyor.

Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi. Ata, yaptığı açıklamada, Amanos Dağları'nın Dörtyol ilçesinin üzerindeki bölgede jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını söyledi.

ÇATIŞMA HALEN SÜRÜYOR
Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde" dedi. Öte yandan, şehit uzman çavuşun Samsun'un Ladik İlçesi nüfusuna kayıtlı Salih Kayhan olduğu öğrenildi.

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