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Samsunlular hariç herkes federasyona koştu

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Samsunlular hariç herkes federasyona koştu
Samsunspor'un 3 futbolcusu Furkan Köse, Ercan Yazıcı ve Halil İbrahim Pekşen dışındaki bütün futbolcular, alacakları için federasyona başvurdu.

TAHTAMIZ KAPALI
TFF 1.Lig'de hem sportif anlamda hem de ekonomik açıdan zor durumda bulunan Samsunspor'da maddi kriz tavan yaptı. Uzun süredir paralarını alamayan futbolcular, federasyona başvurarak kulübü şikayet etti. Kadrodaki 3 Samsunlu futbolcu Furkan Köse, Ercan Yazıcı ve Halil İbrahim Pekşen dışındaki bütün oyuncular, kulüpteki alacakları için federasyona başvurdu. Transfer tahtası kapanan Kırmızı-Beyazlı takım, devre arası kadrosunu takviye yapabilmek için önce mevcut oyuncuların paralarını ödemesi gerekiyor.

TUTUYA TEPKİ
Her fırsatta kulübün ekonomik anlamda iyi durumda olduğunu, yönetilebilir bir hale geldiğini söyleyen Başkan Erkurt Tutu'ya da sitem eden  taraftarlar, "Hani ekonomi çok iyiydi. Bu kadar aktarılan kaynak nereye gitti. Paralar nerelere harcandı. Futbolcuların alacakları ödenmediyse bu paralara ne oldu" diye tepki gösterdi. Bazı eski yabancı oyuncuların da yapılan anlaşma gereği taksitlendirilen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübü icraya verdiği belirtildi. Öte yandan Samsunspor Kulübü'nde görev yapan personel de uzun süredir maaş alamıyor. Davut AKTAŞ

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