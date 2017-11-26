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Samsunluların 'parkomat' isyanı

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Samsunluların 'parkomat' isyanı
Samsun'da 'mahkeme kararları' ile iptal edilmesine rağmen uygulamasına devam edilen parkomat sistemi, vatandaşlar tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda protesto edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron firmaya ihale edilmesi sonrası hayata geçirilen, yol kenarlarına kısa süreli ücretli park yapılmasına olanak sağlayan parkomat sistemi, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde vatandaşlar tarafından protesto edildi.

ORTAK HAREKET EDECEKLER 
Sosyal medya üzerinden haberleşip, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, kendilerine kesilen park cezalarına isyan etti. Eylemci grup parkomat sisteminin Türkiye genelindeki bazı illerde iptal edildiğini, Samsun'da iptal yönünde verilen mahkeme kararlarına dikkati çekerek, uygulamaya tepki gösterdi. Eylemci grup, "Sosyal medyadan haberleşip bir araya geldik. Bize kesilen cezaların hiçbir hukuki karşılığı yok. Bir araya geldik ve hukuki anlamda ne yapabileceğimizi konuşacağız ve hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

YÖNETMELİK İPTAL EDİLMİŞTİ
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ihale sonucu parkomat sistemini işleten 'parktek' firmasının çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Bunun üzerine belediye meclis kararı ile yol kenarları imarda yol üstü otopark alanı olarak imara işlendi. Kesilen cezalarda ise örnek iptal mahkeme kararları bulunuyor. Zekeriya FIRAT

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