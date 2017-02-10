  • BIST 88.941
  • Altın 144,733
  • Dolar 3,6737
  • Euro 3,9098
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Samsunpor İlk Deplasman Galibiyetini Sivas’ta Almak İstiyor

» »
Samsunpor İlk Deplasman Galibiyetini Sivas’ta Almak İstiyor
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Sivasspor maçını kazanıp bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyledi.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Sivasspor maçını kazanıp bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve son hafta aldığı galibiyetle kötü gidişata "dur" diyen Samsunspor, hafta sonunda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve taktik çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlıların antrenmanı 1 saat sürdü.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Sivasspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Kendi sahalarında çok iyi oynuyorlar. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetleri var. Bizim için de her maç final niteliğinde. Yeni bir kadro ve ekibimiz var. Çocuklar çok inançlı çalışıyorlar. Sivas'a hiç tereddütsüz kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için de her şeyi yapacağız. Bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu takım, içeride ve dışarıda her maçını kazanmak için oynayacaktır. Herkes umutlu. Sivas'ta bizim taraftarımıza ayrılan kısmın tamamı doldu. Samsunspor büyük bir takım. Puan sıralamasındaki yerimiz hiç önemli değil. Buralardan kurtulacağız. Onlarında galibiyete ihtiyacı var. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Kazanmayı çok istiyoruz. Her maça tek tek bakıyoruz. Önce Sivasspor sonra evimizde oynayacağımız Mersin İdmanyurdu ve Boluspor maçlarına hazırlanacağız. Bu maçlarda alınacak sonuçlar bizi ilerisi için daha farklı bir konuma getirebilir. Bunları şimdi konuşmanın bir anlamı yok. Tam kadro gidiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok" dedi.

Samsunspor antrenmanın ardından öğle yemeği yedikten sonra kulüp otobüsü ile Sivas'a doğru yola çıktı.

Samsunpor İlk Deplasman Galibiyetini Sivas’ta Almak İstiyor

Samsunpor İlk Deplasman Galibiyetini Sivas’ta Almak İstiyor

Samsunpor İlk Deplasman Galibiyetini Sivas’ta Almak İstiyor

Samsunpor İlk Deplasman Galibiyetini Sivas’ta Almak İstiyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samet Aybaba: "Milli Takımı Sıkıntılı Süreçler Bekliyor"10 Şubat 2017 Cuma 11:48
  • Tekvandoda Avrupa’ya Türkiye Damgası10 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Evkur Yeni Malatyaspor’dan ‘Maça Davet’ Videosu10 Şubat 2017 Cuma 11:03
  • İrfan Buz, Taraftara Güveniyor10 Şubat 2017 Cuma 10:53
  • Büyükçekmece Tofaş Deplasmanından Umutlu10 Şubat 2017 Cuma 09:28
  • Eto’o’dan ‘Türk Bayraklı’ Paylaşım10 Şubat 2017 Cuma 09:18
  • Bursaspor, Fenerbahçe İle 96. Randevuda10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Konyaspor İle Antalyaspor Ligde 12. Randevuda10 Şubat 2017 Cuma 08:58
  • Mustafa Saral: "İki Kulvarda Da Yarışın İçinde Olmaya Çalışacağız"10 Şubat 2017 Cuma 08:48
  • Adem Büyük: "Daha İyi Yerlere Gidebilirdim Ama..."10 Şubat 2017 Cuma 08:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti