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Samsunspor 1 Yıldır Deplasmanda Kazanamıyor

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Samsunspor 1 Yıldır Deplasmanda Kazanamıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor deplasmanda oynadığı son 17 maçta sadece 1 puan alabildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor deplasmanda oynadığı son 17 maçta sadece 1 puan alabildi. Kırmızı-beyazlılar son deplasman galibiyetini ise 358 gün önce Bolu'da aldı.

Ligde sıkıntılı günler geçiren Samsunspor, adeta deplasman kabusu yaşıyor. Oynadığı son 17 deplasman maçından sadece 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, 16 karşılaşmada da rakiplerine boyun eğdi.

Son deplasman galibiyetini 2015-2016 sezonunda Boluspor'a karşı 2-0'lık sonuçla alan Samsun ekibi, bu maçın ardından sırasıyla deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Karabükspor, Adanaspor, Giresunspor, Balıkesirspor ve Kayseri Erciyesspor'a yenildi. Bu sezona da deplasman mağlubiyetleriyle başlayan Osman Özköylü'nün takımı, Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Boluspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Balıkesirspor'a da boyun eğdi. Manisaspor karşısında ise 17 maçtaki tek puanını 0-0'lık skorla elde etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu beraberliğin ardından Ümraniyespor, Giresunspor, Bandırmaspor, Adana Demirspor ve Sivasspor deplasmanlarından da eli boş döndü.

Samsunspor, 20 haftada 14 puan toplayarak aynı puandaki Mersin İdmanyurdu ile ligin son sırasında yer alıyor.

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