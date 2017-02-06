  • BIST 87.358
  • Altın 146,098
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9575
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Samsunspor, 3 büyüklerden daha fazla transfer yaptı

»
Samsunspor, 3 büyüklerden daha fazla transfer yaptı
Yasağından dolayı sezona transfer yapamadan başlayan Samsunspor, devre arası döneminde, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın toplamından daha fazla transfer yaptı

8 YERLİ BEŞ YABANCI
Futbolda devre arası transfer dönemi 4 Ocak’ta başlayıp, 31 Ocak tarihinde sona erdi. Bu transfer döneminde 3 büyüklerden Beşiktaş 4, Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 transfer yaparak toplamda 7 transfer gerçekleştirdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ise 13 transfer yaparak bu 3 büyük takımı geride bıraktı. Samsunspor, TFF 1. Lig’de ise Büyükşehir Gaziantepspor ile birlikte 13 yeni transfer yaparak transferin şampiyonu oldu. Samsunspor devre arası transfer döneminde 5 yabancı, 8 yerli olmak üzere toplam 13 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladı. 5 futbolcuyla da yollarını ayırdı. 

BEŞ OYUNCU GİTTİ
Kırmızı-beyazlılar devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’den Caner Koca, Aytemiz Alanyaspor’dan Gökay İravul, Kayserispor’dan Ekram Reşmen, Konyaspor’dan Aldülkerim Bardakçı, Vedat Bora, Altınordu’dan Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Evkur Yeni Malatyaspor’dan Ahmet Burak Solakel, Bosna-Hersekli Eldin Adiloviç, Excelsior’dan kaleci Tom Muyters, Göztepe’den Famoussa Kone, Go Ahead Eagles’tan Kevin Brands ve St. Pölten’den Jeroen Lumu’yu transfer etti. Samsunspor Muharrem Efe, Mehmet Çakır, Alperen Pak, Abdülsamet Yıldırım ve Metehan Genç ile yollarını ayırdı.

FARKLI NEDENLER
TFF 1. Lig’de mücadele eden diğer takımlardan Göztepe 4, Evkur Yeni Malatyaspor 5, Sivasspor 5, Giresunspor 4, Boluspor 7, Ümraniyespor 4, Adana Demirspor 5, Şanlıurfaspor 5, Büyükşehir Gaziantepspor 13, Altınordu 4, Elazığspor 8, Bandırmaspor 5 ve Manisaspor 11 transfer yaptı. Ekişehirspor, Denizlispor, Balıkesirspor ve Mersin İdmanyurdu ise bu transfer döneminde farklı nedenlerden dolayı transfer yapmadılar.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapaklılı iş adamları 'bilet' desteği verdi06 Şubat 2017 Pazartesi 18:19
  • Sulak Alanlar Günü için pedal çevirdiler06 Şubat 2017 Pazartesi 18:02
  • SAMGİAD'TAN FUTBOL AKŞAMLARI06 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • DÜŞÜNDÜREN PROVA: 4-006 Şubat 2017 Pazartesi 04:30
  • İYİ BİR ŞANS OLDU06 Şubat 2017 Pazartesi 04:11
  • BÜTÜN OYUNCULAR FORMA GİYDİ06 Şubat 2017 Pazartesi 04:00
  • LADİK MAÇI BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ05 Şubat 2017 Pazar 20:00
  • ASTAŞ ailesine '1000 bilet'05 Şubat 2017 Pazar 19:40
  • GENÇLİK SPOR EVİNDE MAĞLUP05 Şubat 2017 Pazar 19:28
  • ÇARŞAMBASPOR'A 'BİKOKKO' ÇARPTI05 Şubat 2017 Pazar 19:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti