Samsunspor, 95 bin 19 adet çekiliş bileti sattı

Samsunspor’un 51’nci yıla özel olarak hazırladığı milli piyango çekilişleri için satılan biletlere iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Şuana kadar toplam 95 bin 19 adet bilet satıldı.

KISITLI MİKTARDA BİLET KALDI

Kırmızı-Beyazlı ekibe gelir sağlamak amacıyla kulüp tarafından düzenlenen milli piyango özel çekilişi için satılan biletler yoğun ilgi gördü. Samsunspor yönetimi, resmi siteden çekilişle ilgili bir bilgi paylaşımında bulunarak tanesi 20 liradan satılan biletlerden alan işadamlarını isim isim yayınladı. Siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Kulübümüzün 51. Yılı nedeni ile düzenlediğimiz Eşya Piyangomuz, bu zengin içerik ve Samsunsporluların kulüplerine katkı vermek istemeleri nedeni ile büyük ilgiye mazhar olmuştur. Kalan kısıtlı miktardaki biletlerimiz Samsunspor Store’larında (Yabancılar Pazarı, DSİ Karşısı, Kulüp Binası) satılmaktadır. Öte yandan her zaman desteklerini gördüğümüz kentimizin sanayici-iş adamı ve kurum-kuruluşlarına da destek amaçlı aldıkları toplu biletler için bu vesile ile teşekkür ederiz.”

ZENGİN HEDİYELER

19 Mart 2017 tarihinde Milli Piyango çekilişine bağlı olarak talihlilerimizin belirleneceği 51. Yıl Özel Çekilişi’nde dağıtılacak hediyelerimizi kıymetli Samsunsporlular ile bir kez daha paylaşmak isteriz. İlk Büyük İkramiye 1 adet 2016 Model Isuzu 4X2 Otomobil, İkinci Büyük İkramiye 1 Adet 2015 Model Mıtsubıshı Attrage Otomobil, Üçüncü Büyük İkramiye iki kişiye 1’er Adet Arçelik 6’lı Çeyiz Paketi (Buzdolabı, Çamaşır Mak., 8541 IF Fırın, 6343 Bulaşık Mak.,102 Ekran LED TV, Elektrik Süp.), Dördüncü Büyük İkramiye Üç kişiye 1’er Adet Arçelik No/Frost Buzdolabı, Beşinci Büyük İkramiye 10 kişiye 1’er adet Arçelik 108 Ekran LED TV, Altıncı Büyük İkramiye 100 Kişiye 1’er adet Samsunspor Hediye Seti.

Açıklamanın ardından da hangi iş dünyası, Sivil Toplum Kuruluşu, kamu kurum ve kuruluşlarının ne kadar bilet aldığı kamuoyuyla paylaşıldı.

KİM KAÇ TANE ALDI?

Yeşilyurt Ailesi 15 bin adet

Adeta İlaç Sanayi 10 bin adet

Metro Turizm 10 bin adet

Büyükşehir Belediyesi 5 bin adet

Ercan Albayrak 5 bin adet

Tekkeköy Belediyesi 5 bin adet

Bafra Belediyesi 2 bin 500 adet

Medical Park Hastanesi 2 bin 500 adet

Çarşamba Belediyesi 2 bin 500 adet

İlkadım Belediyesi 1919 adet

Sampa 1100 adet

Valilik 1000 adet

Terme Belediyesi 1000 adet

Yabancılar Pazarı 1000 adet

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1000 adet

FKK Güney Oto 1000 adet

Orta Karadeniz Güvenlik 1000 adet

Süheyla Erol 600 adet

Ulusoy Un 500 adet

Atasam Hastanesi 500 adet

Samsun Makine 500 adet

Samsun Barosu 500 adet

Hacı Eyüp Güler 500 adet

DSİ 500 adet

Baran İnşaat 500 adet

Samsunspor Yönetimi 24 bin 400 adet

100 bin adet basılan biletlerin 95 bin 19’u satıldı. Satılan biletlerden 1 milyon 900 bin 380 lira gelir elde edildi.