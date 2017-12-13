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Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, Ankara'da...

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Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, Ankara'da...
Olağanüstü kongre kararı alarak, 'başkanlık'tanda istifa edeceği iddia edilen Kırmızı-Beyazlı kulübün Başkanı Erkurt Tutu'nun ani bir kararla Ankara'ya gittiği öğrenildi...

Taraftarların yoğun istifa baskısına karşılıksız kalamayan ve Cuma günü istifa edeceği iddia edilen, istifa haberlerine de yorumsuz kalan ve açıklama yapmayan Tutu'nun, Ankara'ya gitmesi Samsunspor camiasında 'iki nedeni olabilir' şeklinde yorumlandı. Birincisi 'başkanlığının en büyük destekçisi' eski Spor ve Gençlik Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve diğer Ak Parti Milletvekilleri ile görüşüp, takımı bırakmak istediğini bildirmek ve izin istemek, ikincisi de kendisi hakkında devam kararı alıp, almaması konusunda fikir alışverişinde bulunmak.

Bu ani kararın arkasındaki gerçekler Cuma günü yapacağı açıklamayla kesinlik kazanacak ancak bazı spor kesimleri de 'kapalı olan transfer tahtası' içinde gitmiş olabileceğini iddia ediyor.

Samsunspor'daki geleceği hakkındaki sessizliğini koruyan Başkan Tutu'nun nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu olmuş durumda. N.Alper CABBAR

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