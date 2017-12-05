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Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu'ya...

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NOYAN ALPER CABBAR

Samsunspor'daki başarısızlığın sebebini HHALK Gazetesi olarak anket yaptık. 
6 başlıkta taraftara sorduk...
Dedik ki;
Başarısızlıktaki sebep; 'Başkan Erkurt Tutu ve Yönetimi mi?
Yüzde 61,25'le 'evet' çıktı...
Teknik Direktör Engin İpekoğlu'nun oyun sistemi başarısızlıktaki sebeplerden biri olabilir mi?
Taraftarımız 'hayır' dedi; 'Yüzde 5' çıktı...
Ancak dün itibariyle İpekoğlu'na da 'istifa etmesi' için taraftarlardan baskı gelmeye başladı...
Futbolcuların isteksiz oyunu peki? diye sorduk...
Yüzde 13,75! Hani payı var...
Eskişehir maçıyla bu oran daha da artabilirdi anketi durdurduk!..
Sezona Alpay Özalan ile başlanması?
Yüzde 9,38... Hiç alakası yok...
Alpay Özalan'ın gönderilmesi olabilir mi?
Yüzde 2,50!.. O da olmadı...
Peki Besim Durmuş ile yola devam edilmemesi?
Yüzde 8,13... Onunla da alakası yok...
O yok, bu yok, ibre hep Sayın Başkan Tutu'da!
Benimde üç sorum var Tutu'ya...
Haftalardır gerek sahada, gerekse saha dışında kötü gidişatın nedenlerini açık açık biliyorsun,
'Neden Halen O Koltuktasın?'
Eskişehirspor'dan 4 gol yiyorsun, hezimet sonrasında Vali Osman Kaymak, takımını; 'Amatör Köy Takımı'na benzetiyor...
'Neden Halen O Koltuktasın?'
Tüm her yerde, sosyal medyada taraftarların 'istifa' mesajlarını okuyorsun, hakaretlerini ben bile okumaktan utanç duyuyorum...
'Neden Halen O Koltuktasın?'
Bu da son sorum olsun...
Sahi Başkan Tutu?
'Neden Halen O Koltuktasın?'

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