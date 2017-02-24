Samsunspor-Boluspor rekabeti 1966 başladı

Samsunspor ile Boluspor, 1966 yılından bu yana 54 kez karşı karşıya geldi. 55'nci randevu, 19 Mayıs Stadı'nda pazar günü saat 13.00'de başlayacak

TFF 1'nci Ligin 22'nci haftasında Samsunspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Ligde alt sıralardan kurtulma adına önemli bir maça çıkacak olan Kırmızı-Beyazlı takım, Boluspor galibiyetiyle birlikte bir seri yakalamak istiyor. Kaleci Furkan Köse ve Ahmet Burak Solakel'in sakatlıklarının yanı sıra cezalı olan N'Diaye'nin forma giyemeyeceği Boluspor maçı, Samsunspor için büyük önem taşıyor. 1966 yılında başlayan iki takım arasındaki mücadelede Samsunspor ile Boluspor 54 kez karşı karşıya geldi. Boluspor, Samsunspor karşısında 24 maç kazandı. Samsunspor ise bu maçlardan 20 galibiyet aldı. 10 maç ise berabere sonuçlandı.

SAMSUNSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Samsunspor, evinde Boluspor'u 27'nci kez ağırlayacak. Samsun'da oynanan maçların 15’ni Samsunspor kazandı. Deplasmanda Boluspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. 6 maç ise berabere bitti. Samsunspor ve Boluspor arasında oynanan en gollü maç 1972-1973 sezonunda Bolu’da oynandı. Boluspor rakibi Samsunspor’u 6-0 mağlup etti. İki takım arasında oynanan 54 maçın 4 maçında gol sesi çıkmadı. İki takım arasında oynanan 54 maçta toplam 10 kırmızı kart çıktı. 10 kırmızı kartın 6’sını Boluspor gördü, 4’ünü ise Samsunspor gördü. Bu sezon ligin ilk yarısında Bolu'da oynanan maçı Boluspor, Mamadou Diarra ve Rydell Peopen’in golleriyle 2-1 kazandı. Samsunspor'un golü ise Murat Gürbüzerol'dan geldi.