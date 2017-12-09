  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C

Samsunspor - Denizlispor (ayrıntılar burada)

»
Samsunspor - Denizlispor (ayrıntılar burada)
Lig’de dört haftadır kazanamayan Samsunspor alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor’a konuk olacak. Saat 13.00’da başlyayacak olan maç beIN Sports Max 1 81. kanaldan canlı yayınlanacak

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Samsunspor TFF 1. Lig'in 15. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmasında Denizlispor’a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. beIN Sports Max 1 81. kanaldan canlı yayınlanacak olan karşılaşma saat 13.00’da start alacak. Kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Kırmızı-Beyazlı ekip kritik mücadeleden üç puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. 

ERKAM VE ANGAN YOK
Lig’de üst üste aldığı sonuçlarla kredisini bitiren ve sadece Denizlispor maçına konsantre olan Kırmızı-Beyazlı futbolcularda hedef mutlak galibiyet. Zorlu maçta kart cezalısı Erkam Reşmen ve sakat olan Angan forma giyemeyecek. Lig’de üç haftadır kazanamayan ev sahibi ekip alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yaparken, Samsunspor ise dört haftadır yaşadığı galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında dindirmeyi hedefliyor. 

İŞTE MUHTEMEL 11'LER   

Denizlispor
Asil Kaan
Ömer
Kappel
Hüseyin
Taşkın
Anıl
Berkan
Cenk
Alperen
Barış
Yasin 

Samsunspor
Furkan (Sifakis) Hasan
Ufuk 
Abdülkerim
Ömer
Chibuike
Muhammet
Ahmet
Ayite
Kenan
Çağrı

Stad
Denizli Atatürk

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF 1. Lig're rekor Samsunspor'un08 Aralık 2017 Cuma 11:21
  • Samsunspor'da tek düşünce galibiyet07 Aralık 2017 Perşembe 18:42
  • GÖNÜL İSTERDİ Kİ ÖNCEDEN ÇÖZÜLSÜN07 Aralık 2017 Perşembe 16:45
  • Lucescu'dan tartışma yaratan karar07 Aralık 2017 Perşembe 12:21
  • TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN 4 BİN KM KOŞTU07 Aralık 2017 Perşembe 11:58
  • NIKE ZOOM VAPORFLY 4% MARATONLARA DAMGASINI VURDU07 Aralık 2017 Perşembe 11:54
  • YENİ AMASYA GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ07 Aralık 2017 Perşembe 11:33
  • İPEKOĞLU: ‘ENDİŞELİYİZ’06 Aralık 2017 Çarşamba 16:46
  • Efsanelerden yönetime tepki06 Aralık 2017 Çarşamba 16:37
  • Fenerbahçeli yıldıza FETÖ şoku!06 Aralık 2017 Çarşamba 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti