Samsunspor - Denizlispor (ayrıntılar burada)

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Samsunspor TFF 1. Lig'in 15. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmasında Denizlispor’a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. beIN Sports Max 1 81. kanaldan canlı yayınlanacak olan karşılaşma saat 13.00’da start alacak. Kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Kırmızı-Beyazlı ekip kritik mücadeleden üç puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.
ERKAM VE ANGAN YOK
Lig’de üst üste aldığı sonuçlarla kredisini bitiren ve sadece Denizlispor maçına konsantre olan Kırmızı-Beyazlı futbolcularda hedef mutlak galibiyet. Zorlu maçta kart cezalısı Erkam Reşmen ve sakat olan Angan forma giyemeyecek. Lig’de üç haftadır kazanamayan ev sahibi ekip alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yaparken, Samsunspor ise dört haftadır yaşadığı galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında dindirmeyi hedefliyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor
Asil Kaan
Ömer
Kappel
Hüseyin
Taşkın
Anıl
Berkan
Cenk
Alperen
Barış
Yasin
Samsunspor
Furkan (Sifakis) Hasan
Ufuk
Abdülkerim
Ömer
Chibuike
Muhammet
Ahmet
Ayite
Kenan
Çağrı
Stad
Denizli Atatürk
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