Samsunspor - Denizlispor (ayrıntılar burada)

Lig’de dört haftadır kazanamayan Samsunspor alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor’a konuk olacak. Saat 13.00’da başlyayacak olan maç beIN Sports Max 1 81. kanaldan canlı yayınlanacak

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Samsunspor TFF 1. Lig'in 15. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmasında Denizlispor’a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. beIN Sports Max 1 81. kanaldan canlı yayınlanacak olan karşılaşma saat 13.00’da start alacak. Kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Kırmızı-Beyazlı ekip kritik mücadeleden üç puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

ERKAM VE ANGAN YOK

Lig’de üst üste aldığı sonuçlarla kredisini bitiren ve sadece Denizlispor maçına konsantre olan Kırmızı-Beyazlı futbolcularda hedef mutlak galibiyet. Zorlu maçta kart cezalısı Erkam Reşmen ve sakat olan Angan forma giyemeyecek. Lig’de üç haftadır kazanamayan ev sahibi ekip alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yaparken, Samsunspor ise dört haftadır yaşadığı galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında dindirmeyi hedefliyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor

Asil Kaan

Ömer

Kappel

Hüseyin

Taşkın

Anıl

Berkan

Cenk

Alperen

Barış

Yasin

Samsunspor

Furkan (Sifakis) Hasan

Ufuk

Abdülkerim

Ömer

Chibuike

Muhammet

Ahmet

Ayite

Kenan

Çağrı

Stad

Denizli Atatürk