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Samsunspor Divan Kurulu: "Gün, Birlik Günüdür"

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Samsunspor Divan Kurulu: "Gün, Birlik Günüdür"
Samsunspor Divan Kurulu, yönetim kurulu ile yaptığı toplantının ardından birlik ve beraberlik mesajı yayımladı.

Samsunspor Divan Kurulu, yönetim kurulu ile yaptığı toplantının ardından birlik ve beraberlik mesajı yayımladı.

Samsunspor Divan Kurulu, Süper Lig parolasıyla başlayan sezonda alınan kötü sonuçların ardından yönetim kurulu ile bir araya geldi. Yapılan toplantının ardında da bir açıklama yayınlandı.

Samsunspor Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Samsunsporlular, karşılıksız ve özverili çalışmalarını yakinen takip ettiğimiz yönetim kurulumuz ile bir istişare toplantısı düzenlenmiş ve gelinen nokta ile ilgili geniş bilgi alınmıştır. Bu toplantıda kulübümüzün sportif performansı nedeni ile duyduğumuz kaygılar yönetim kurulumuz ile paylaşılmıştır. Bu hassasiyetin dile getirilmesi üzerine yönetim kurulumuz şu bilgileri paylaşarak tarafımızda oluşan kaygıyı gidermiştir. Buna göre; kadromuzda yaşanan sakatlıkların önemli eksikler oluşturduğu, ligin 12. haftası itibarı ile toplanan 15 puana rağmen hedefe ulaşılabilir olduğu, bir takım eksikliklerin olduğu, bunların ancak devre arasında yapılacak çalışmalar ile telafi edilebileceği ve daha güçlü bir Samsunspor'un vücuda getirilebileceği ifade edilmiştir. Futbolcularımızın ve teknik ekibimizin koyulan hedefe uygun çalışmalarına eksiksiz devam ettiği de vurgulanan toplantıda, bu hedefe ulaşmakta önümüzdeki iki karşılaşmanın (Eskişehir ve Denizli) son derece önem taşıdığı bir kez daha ortaya konmuştur. Alınan bu bilgiler ışığında bizler Samsunspor Divan Kurulu olarak Samsunspor'un değerli taraftarlarına bir çağrıda bulunmak istiyoruz. "Gün, birlik günüdür." Gün, olumsuzlukları geride bırakmak ve stadyumu tüm maçlarımızda koşulsuz doldurarak kentimizin markası ve hepimizin ortak sevdası Samsunsporumuzu destekleme günüdür. Bizler, yönetim kurulumuza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Ayrıca ve önemle ifade etmek isteriz ki, büyük Samsunspor taraftarı ile bütünleşen bir Samsunspor'un hedefe çok daha güvenle ve güçlü ulaşacağına inanmaktayız."

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