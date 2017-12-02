Samsunspor eriyor!

Samsunspor, galibiyet hedefiyle çıktığı maçta Eskişehirspor’a 4-0 yenildi

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Samsunspor, kendi sahasında Eskişehirspor’a 4-0 yenildi.

Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Eskişehirspor, Ofoedu’nun golüyle 1-0 önde tamamladı. Samsunspor, ikinci yarıda da bir varlık gösteremezken darmadağın oldu. Bruno, Erkan Zengin ve ve Ofoedu’nun attığı gollerle skor 4-0 oldu. 90 dakika sonunda Samsunspor, sahadan 4-0 mağlup ayrılırken herkesi şoke etti. Karşılaşma devam ederken taraftarlardan yine istifa sesleri yükseldi.