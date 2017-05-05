TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde geride kalan 31 haftada topladığı 32 puanla küme düşme potasının 2 puan üstünde 14. sırada bulunan Samsunspor, bugün Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda basına kapalı çalıştı.

Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, maç taktiğinin denenmesinin ardından yarı sahada çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

Küme düşme korkusunu yakından yaşayan Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Kenan Karışık ve Ahmet Burat Solakel'in sezonu kapattığı öğrenilirken, Samsunspor son 3 karşılaşmada sırasıyla Giresunspor, Göztepe ve Bandırmaspor ile karşılaşacak. Samsunspor, Giresunspor ve Bandırmaspor'u kendi sahasında ağırlayacak.

Samsunspor ile Giresunspor Pazar günü saat 16.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.