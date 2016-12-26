Samsunspor-Göztepe:1-2 Maç Özeti ve Golleri izle 24.12.2016

Göztepe, Samsunspor deplasmanında zorlu geçen karşılaşmayı 2-1 kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor ise 11 puanla 17.sırada kaldı.

TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Mersin İdmanyurdu’nu 2-0 yenerek 28 puanla liderlik koltuğuna oturan Göztepe, ilk yarının son maçında düşme potasında yer alan Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Göztepe geri düşmesine rağmen mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Göztepe bu galibiyetle ligde liderliği aldı. Samsunspor, dakika 28'de Murat Gürbüzerol ile 1-0 öne geçti. Golden yalnız iki dakika sonra Göztepe Adis Jahovic ile beraberliği yakaladı. 32. dakikada Göztepe Halil Akbunar maçı 2-1'e getirdi. Bu gol maçında skorunu da belirleyen gol oldu. Göztepe bu galibiyet ile 16. haftayı lider tamamladı. Samsunspor ise 17. sıraya geriledi.