  • BIST 88.390
  • Altın 144,897
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Samsunspor, hazırlık kampı için Antalya’ya gitti

»
Samsunspor, hazırlık kampı için Antalya’ya gitti
Elverişsiz hava şartlarından dolayı antrenman yapacak saha bulamayan Samsunspor, dün sabah hazırlık kampı için Antalya’ya uçtu. Kafileyi sadece Hedef Halk Gazetesi uğurladı

PERSONEL YOLCU ETTİ
Samsun’da yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz bir şekilde etkilerken idman sahası karla kaplı olan Samsunspor, hazırlıklar için kamp yapmak üzere dün sabah Antalya’ya hareket etti. Kafile Başkanlığını ikinci başkan Ömer Çoruh ve yöneticilerden Fikret Yalçın’ın yaptığı Kırmızı-Beyazlı oyuncuları kulüp personeli ve kulüp müdürü Metin Koçer yolcu etti. 

KAMP PAZARTESİ GÜNÜ BİTECEK 
Samsunspor’lu futbolcular istirahat ettikten sonra akşam saatlerinde ilk idmanını yapacak. Yarın Giresunspor’la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Beyazlı ekip Pazartesi günü Samsun’a dönecek ve hazırlıkları Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürecek. Takıma katılan yeni oyuncularla birlikte tam kadro çalışacak olan Samsunspor, kamp süresince futbolcuların eksiklerini tamamlamayı hedefliyor. Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Kamp süresince eksikleri tamamlayarak Samsun’a dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

yol-2.jpgyol-4.jpgyol-5.jpg

hoca-002.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor, Antalya’ya gidiyor02 Şubat 2017 Perşembe 18:28
  • PEKŞEN 1,5 YIL DAHA SAMSUNSPOR’DA02 Şubat 2017 Perşembe 18:27
  • VETERANLARDA İKİNCİ YARI BAŞLIYOR02 Şubat 2017 Perşembe 18:17
  • Amatörde heyecan yarın başlıyor02 Şubat 2017 Perşembe 17:39
  • TRANSFER ŞAMPİYONU SAMSUNSPOR02 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • 'Şampiyonluğa ortak olun'02 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • SAMSUNSPOR VE TARAFTARA TEBRİK02 Şubat 2017 Perşembe 09:45
  • Kırıkkale'de son gün 2 bomba02 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • BAL’DA KIRAN KIRANA MÜCADELE02 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • TFF 1. Lig'de zirve paylaşılamıyor02 Şubat 2017 Perşembe 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti