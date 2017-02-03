Samsunspor, hazırlık kampı için Antalya’ya gitti

Elverişsiz hava şartlarından dolayı antrenman yapacak saha bulamayan Samsunspor, dün sabah hazırlık kampı için Antalya’ya uçtu. Kafileyi sadece Hedef Halk Gazetesi uğurladı

PERSONEL YOLCU ETTİ

Samsun’da yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz bir şekilde etkilerken idman sahası karla kaplı olan Samsunspor, hazırlıklar için kamp yapmak üzere dün sabah Antalya’ya hareket etti. Kafile Başkanlığını ikinci başkan Ömer Çoruh ve yöneticilerden Fikret Yalçın’ın yaptığı Kırmızı-Beyazlı oyuncuları kulüp personeli ve kulüp müdürü Metin Koçer yolcu etti.

KAMP PAZARTESİ GÜNÜ BİTECEK

Samsunspor’lu futbolcular istirahat ettikten sonra akşam saatlerinde ilk idmanını yapacak. Yarın Giresunspor’la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Beyazlı ekip Pazartesi günü Samsun’a dönecek ve hazırlıkları Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürecek. Takıma katılan yeni oyuncularla birlikte tam kadro çalışacak olan Samsunspor, kamp süresince futbolcuların eksiklerini tamamlamayı hedefliyor. Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Kamp süresince eksikleri tamamlayarak Samsun’a dönmeyi hedeflediklerini söyledi.