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Samsunspor İçin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” Projesi

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Samsunspor İçin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” Projesi
Atakum Belediyesi tarafından başlatılan "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesi kapsamında 155 bin Samsunspor forması satılarak kulübe 8 milyon 500 bin TL...

Atakum Belediyesi tarafından başlatılan "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesi kapsamında 155 bin Samsunspor forması satılarak kulübe 8 milyon 500 bin TL gelir sağlanması hedefleniyor.

Samsunspor'a destek için Atakum Belediyesi tarafından başlatılan "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesinin basın toplantısı yapıldı. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısına Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkut Tutu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda proje hakkında konuşan Samsunspor Kulübü Başkanı Erkut Tutu, "Şehrin her biriminin Samsunspor'a destek konusunda ne kadar çaba sarf ettiğini görüyoruz ve bununla mutlu oluyoruz. Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe Samsunspor istenilen başarıyı elde edecek ve tüm şehri mutlu edecektir. Biz yöneticilere ve bu takımı sevenlere düşen görev, kulübe destek vererek başarıyı yakalamamıza katkı sağlamak olmalıdır. Atakum Belediyesi tarafından başlatılan proje bizim çok değer verdiğimiz bir projedir. Bu nedenle İshak Taşçı Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sloganda da olduğu gibi 155 bin Samsunspor sevdalısının desteğiyle kulübün büyük sorunlarına katkı sağlanacağına inanıyorum. Bu proje Samsunspor'a katkı sağlamanın yanı sıra 155 bin Samsunspor sevdalısını da bir araya getirecek" dedi.

"14 Şubat'ta aşıklar buluşacak"

Projenin Samsunspor'a büyük bir katkısı olacağını dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bizim Samsunspor'a olan sevdamızı tetikleyen en büyük faktör Samsunspor Kulüp Başkanı Erkut Tutu'nun sergilediği tutumdur. Atakum Belediyesi olarak başlattığımız projenin asıl sahibi Samsunspor taraftarlarıdır. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Samsun Valimiz İbrahim Şahin'den aldığımız destek sayesinde bu projeyi oluşturduk. 14 Şubat akşamı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleşecek olan projemize Samsun halkının sahip çıkacağına inanıyorum. Bu şehrin kahramanı Samsunspordur. Samsunspor'un kahramanı da taraftarlarıdır. İnşallah aşk ile sahibi 14 Şubat akşamı buluştuğunda, Samsunspor'a ciddi anlamda destek gelecektir" diye konuştu.

Samsunspor'un evinde ve deplasmanda olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan İshak Taşçı, "Bu heyecan Samsun'da devam ettiği sürece bu maçlarda Samsunspor'un galip geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Samsunspor İçin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” Projesi

Samsunspor İçin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” Projesi

Samsunspor İçin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” Projesi

Samsunspor İçin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” Projesi

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