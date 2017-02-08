Samsunspor için dev organizasyon

Atakum Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan ve tüm şehri harekete geçiren ‘Bu aşkın kahramanı sensin’ kampanyasının lansmanı bugün Nuri Asan Tesisleri’nde yapılacak

Ekonomik anlamda seferberlik ilan eden Samsunspor’a belediyeler de kapılarını sonuna kadar açtı. Bu anlamda öncülük yapan Atakum Belediyesi tarafından 14 Şubat’ta Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan organizasyonda Samsunspor’a yaklaşık 10 milyon TL civarında bir maddi kaynak sağlanacak.

Sosyal medyada da hızla yayılan projenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Forma satışının yanı sıra çeşitli etkinliklerle de kulübün kasasının dolmasına katkı sağlayacak olan projenin lansmanının ise bugün yapılacağı belirtildi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu’nun birlikte düzenleyecekleri basın toplantısı ile projenin detayları hakkında kamuoyunu bilgilendireceği ifade edildi. Gecede bir çok sanatçının yanı sıra devletin en üst kademesinden de katılımın sağlanacağı öğrenildi.