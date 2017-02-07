SAMSUNSPOR İÇİN KURTULUŞ SEFERBERLİĞİ

Samsunspor Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, kulübü ekonomik anlamda rahata kavuşturmak adına 3 proje hayata geçirdiklerini belirterek, eşya piyangosu, forma satışı ve loca satışlarında ciddi anlamda gelir beklediklerini ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ MİLAT YAŞADIK

Samsunspor, ekonomik anlamda ciddi atılımlar başlattı. Devre arası transfer döneminde 13 yeni oyuncu kadrosuna katan Kırmızı-Beyazlılar da yönetim, ekonomik anlamda da hamleler yapmaya başladı. Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, oldukça sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve bir düzlüğe ulaştıklarını ifade ederek, “Mali açıdan olağanüstü bir milat yaşadık. Yaptığımız ekonomik hamlelerin ne kadar değerli olduğunu gelecekte daha iyi göreceğiz. Henüz her şey bitmiş değil. Sportif başarı, yeni gelen 13 futbolcunun takıma oturması lazım. Kolay değil takımın omurgasını değiştirdik. Mali açıdan da sıkıntıyı tam olarak atlatmadık. Yapılan oyuncu transferlerine ödenecek rakamlar var. Tahtayı açmak için buna engel olan futbolcuların alacaklarını yapılandırmıştık. Kısa sürede bu yapılandırmaların ödenmesi var” dedi.

60 BİN BİLET SATILDI

Kulübü ekonomik anlamda rahatlatmak ve şehri harekete geçirmek için bazı projeler hazırladıklarını ifade eden Rüştü Araboğlu, bunlardan birincisinin eşya piyangosu olduğunu dile getirdi. Tanesi 20 liradan sattıkları 100 bin adet piyango bileti olduğunu ve 117 ödül dağıtacaklarını kaydeden Araboğlu, Eşya Piyangosu’nun talihlileri ise 19 Mart 2017’de yapılacak Milli Piyango çekilişinin sonuçlarına göre belirleneceğini söyledi. Kurumlar, belediyeler ve çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından toplu satışlarla 60 bine yakın bilet satıldığını ifade eden Rüştü Araboğlu, gerek şehir içi gerekse şehir dışındaki Samsunluların piyango biletlerine ilgi göstermesini önemsediklerini dile getirdi.

LOCALAR SATIŞA ÇIKACAK

Eşya piyangosu konusunda bu akşam Sheraton Otel’de işadamları, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyleyen Araboğlu, piyango bileti satışlarına katkı vermelerini isteyeceklerini belirtti. Bunun dışında iki ayrı projelerinin daha olduğunu söyleyen Samsunspor Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, “Bunlardan birisi Atakum Belediyesi’nin organize ettiği forma satışı çalışması. Bunun lansmanı 11 Şubat’ta yapılacak. Basınla paylaşılıp detayları kamuoyuna anlatılacak. Bir diğeri ise yeni stadın loca satışları. 54 loca bulunuyor. Bunların satışı ile ilgili de çalışmalarımız olacak” diye konuşarak şöyle devam etti:

YENİ SİTE YAYINA HAZIR

“Bu üç proje birbirinden bağımsız bir şekilde ilerleyecek. Önce eşya piyangosu, ardından forma satışı ve son olarak da loca satışı. 8, 12 ve 14 kişilik localar var. Pozisyonuna, büyüklüğüne göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla locaları 1.5 sezonluk kiraya vereceğiz. Ayrıca Samsun dışında ve yurt dışında bulunan Samsunlular ve Samsunsporlular için de hafta sonuna kadar www.samsunsporstore.org.tr sitesini de aktif hale getireceğiz. Bu site üzerinden üyelerimiz aidatlarını ödeyebilecek. Forma satın alabilecek. Bağış yapabilecekler. Bu üç proje Samsunspor’un geleceğe daha emin adımlarla bakabilmesi ve ilerleyebilmesi için çok önemli. Tüm Samsunlulardan bu anlamda katkı bekliyoruz.”