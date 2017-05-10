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SAMSUNSPOR İKİNCİ SIRADA

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SAMSUNSPOR İKİNCİ SIRADA
Ajans Press, TFF 1’inci Lig takımlarının medya raporunu açıkladı. Rapora göre Samsunspor en çok haber yansıması sıralamasında ikinci sırada yer aldı

Medya araştırmasına göre, 2017 yılında TFF 1’inci Lig takımlarından en çok habere konu olan takımlar sıralamasında 9 bin 690 haberle ile Göztepe A.Ş birinci, 8 bin 166 haberle Samsunspor ikinci, 7 bin 357 haberle Eskişehirspor ise üçüncü sırada yer aldı. TFF 1’inci Lig ise yılbaşından bugüne 54 bin 129 habere konu oldu.

ajanspres-2.jpgTAKIMA BÜYÜK İLGİ
Medya takip kuruluşu Ajans Press, TFF 1’inci Lig takımlarıyla ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. Buna göre, 2017 yılında en çok haber olan TFF 1’inci Lig takımlarından 9 bin 690 haberle ile Göztepe A.Ş birinci, 8 bin 166 haberle Samsunspor ikinci, 7 bin 357 haberle Eskişehirspor ise üçüncü oldu. 32’inci hafta heyecanının geçtiğimiz hafta tamamlandığı ligde, 8 takım Süper Lig’e yükselme umudunu sürdürüyor. İlk 3 sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor’un ilk 2’de, diğer 5 ekibin de play-off’ta yer alma mücadelesi son 2 haftaya taşındı. Geçen sezon Süper lig’den TFF 1’inci Lig’e düşen Mersin İdmanyurdu, bitime 2 hafta kala Göztepe’ye 6-5 yenilerek Spor Toto 2’inci Lig’e düştü. Mersin İdmanyurdu bitime 2 hafta kala 2’inci Lig’e düşen ilk takım oldu. Ajans Press Group bünyesinde hizmet veren ITS Medya’nın portallarda yaptığı incelemede TFF 1’inci Lig’in yılbaşından bugüne 54 bin 129 habere konu olduğu belirtildi.

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