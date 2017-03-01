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Samsunspor ile Denizlispor 44’ncü kez karşı karşıya

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Samsunspor ile Denizlispor 44’ncü kez karşı karşıya
Samsunspor, bu hafta oynayacağı Denizlispor ile 44’ncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 43 maçta Kırmızı-Beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.

SAMSUNSPOR ÜSTÜN
TFF 1’nci Lig’in 23’ncü haftasında Denizlispor ile Samsunspor, Pazar günü saat 13.30’da Denizli Atatürk Stadı’nda karşılaşacak. İki takım 44’ncü randevuya çıkacak. 43 maçta Samsunspor’un  19 galibiyeti bulunurken, 14 maçta Denizlispor’un üstünlüğü ile sona erdi. İki takım arasında oynanan 10 maç da berabere tamamlandı.

BU SEZON İLK GALİBİYET DENİZLİ İLE GELDİ
İki takım arasında geçen sezon 5 Aralık 2015’te Denizli’de oynanan 14’ncü hafta karşılaşması 0-0 sona erdi. 24 Nisan 2016’da ki 31’nci haftada Samsun’da oynanan maçı ise Samsunspor, Ekigho’nun attığı iki golle 2-1 kazandı. Bu sezon ise ligin ilk yarısındaki 6’ncı hafta karşılaşmasında Samsunspor-Denizlispor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet aynı zamanda Samsunspor’un ilk galibiyeti oldu.

SAMSUN, DENİZLİ’YE KAYBETMİYOR
Samsunspor ile Denizlispor arasında oynanan son 6 maçta Kırmızı-Beyazlılar hiç mağlup olmadı. İki takım arasındaki son 6 maçta Samsunspor 4 galibiyet, iki beraberlik aldı. Denizlispor’un Samsunspor’a karşı kazandığı son maç ise 2012-2013 sezonunda oynandı. 24 Şubat 2013’te 23’ncü haftada Denizlispor evinde ağırladığı Kırmızı-Beyazlı takımı 2-1 mağlup etti.

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