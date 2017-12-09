  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 12 °C

Samsunspor İle Denizlispor 45. Randevuda

» »
Samsunspor İle Denizlispor 45. Randevuda
SAMSUN (İHA) – Samsunspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor ile 45. kez karşı karşıya gelecek.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor ile 45. kez karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor, yarın saat 13.00'de Atatürk Stadyumu'nda Samsunspor ile mücadele edecek. Müsabakayı Alper Çetin yönetecek. İki takım daha önce 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Samsunspor'un 20 galibiyeti bulunurken, Denizlispor ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Denizli'de oynanan 22 karşılaşmada ise Denizlispor 9, Samsunspor 8 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 44 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar rakip fileleri 62 kez havalandırırken, yeşil-siyahlılar ise 54 gol kaydetti. İki takım arasındaki son karşılaşmayı Samsunspor, deplasmanda 1-0 kazandı.

Ligde geride kalan 14 haftada Samsunspor topladığı 15 puanla 15. sırada bulunurken, Denizlispor ise 11 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde Samsun 4, Denizli de 3 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akçakoca’da Spor Salonunda Sona Geliniyor09 Aralık 2017 Cumartesi 08:28
  • Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe’ye Cevap08 Aralık 2017 Cuma 22:58
  • Turkishairlines Euroleague: Kızılyıldız: 100 - Anadolu Efes: 8108 Aralık 2017 Cuma 22:48
  • Kembo: “Sakatlığımın Şuanda Ne Durumda Olduğunu Bilmiyorum”08 Aralık 2017 Cuma 22:38
  • Kocaman’dan Şampiyonluk Yorumu08 Aralık 2017 Cuma 22:33
  • Ali Ay: "Pozisyon Penaltıydı"08 Aralık 2017 Cuma 22:28
  • Le Guen: “Fenerbahçe Şampiyonluk Adaylarından Biri Olacak”08 Aralık 2017 Cuma 21:38
  • Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)08 Aralık 2017 Cuma 21:08
  • Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İkinci Yarı Devam Ediyor)08 Aralık 2017 Cuma 20:53
  • Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)08 Aralık 2017 Cuma 19:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti