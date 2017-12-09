Samsunspor ile Denizlispor 45. randevuda

Samsunspor, TFF 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor ile 45. kez karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor, yarın saat 13.00'de Atatürk Stadyumu'nda Samsunspor ile mücadele edecek. Müsabakayı Alper Çetin yönetecek. İki takım daha önce 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Samsunspor’un 20 galibiyeti bulunurken, Denizlispor ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Denizli'de oynanan 22 karşılaşmada ise Denizlispor 9, Samsunspor 8 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 44 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar rakip fileleri 62 kez havalandırırken, yeşil-siyahlılar ise 54 gol kaydetti. İki takım arasındaki son karşılaşmayı Samsunspor, deplasmanda 1-0 kazandı.

​Ligde geride kalan 14 haftada Samsunspor topladığı 15 puanla 15. sırada bulunurken, Denizlispor ise 11 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde Samsun 4, Denizli de 3 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.