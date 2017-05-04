Samsunspor ile Giresunspor 46’ncı kez karşı karşıya

Samsunspor, Pazar günü evinde konuk edeceği Giresunspor ile 46’ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde kalma mücadelesi veren Samsunspor için hayati önem taşıyan karşılaşma saat 16.00’da başlayacak

TFF 1’nci Lig’de son üç haftaya girilirken hem üst sıralarda hem de alt sıralarda büyük bir çekişme ve heyecan yaşanıyor. Play-Off hesapları yapan Giresunspor ile ligde kalmak için mücadele veren Samsunspor maçı 46’ncı randevuya sahne olacak. Aralarında dahaönce oynanan 45 maçta ilginç istatistikler ortaya çıktı.

İLK MAÇ 1967-1968 SEZONUNDA

İlk kez 1967-1968 sezonunda karşı karşıya gelen Samsunspor ile Giresunspor arasındaki ilk maç 0-0 sona erdi. Aynı sezonun ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı ise Samsunspor ise evinde 4-1 kazandı. Bu maçın gollerini Yılmaz Yurttaş (2), Rıfat Usta ve Sami Tali kaydetti. Giresunspor’un tek golü ise Ruhi’den geldi.

GENELDE GİRESUN, İÇ SAHADA SAMSUN

İki takımın oynadığı 45 maçta Samsunspor 16 galibiyet alırken 19 maç Giresunspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan maçlarda ise ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Samsun’da oynanan 23 maçın 12’si Samsunspor, 7’sini de Giresunspor kazandı. 4 maç da berabere bitti.

GİRESUN DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

50 puanla 5’nci sırada bulunan Giresunspor ile 32 puanla 14’ncü sırada yer alan Samsunspor arasındaki 46’ncı randevu büyük bir önem taşıyor. Samsunspor evinde oynadığı son 5 maçta 2 galibeyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, Giresunspor’da deplasmandaki son 5 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi çıkardı.

SAMSUNSPOR SON 4 MAÇ KARNESİ

Öte yandan Samsunspor, ligde 4 maçtır kazanamıyor. En son 27’nci hafta deplasmanda oynadığı Şanlıurfaspor maçında üç puana ulaşan Kırmızı-Beyazlılar, ardından oynadığı Manisaspor’a 2-1, Elazığspor’a 2-1 ve Eskişehirspor’a 6-1 mağlup oldu. Ümraniyespor’la da 2-2 berabere kaldı. Son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Kırmızı-Beyazlılar, Giresunspor maçından alacağı üç puanla moral bulmak istiyor.