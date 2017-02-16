  • BIST 88.129
  • Altın 146,175
  • Dolar 3,6743
  • Euro 3,9061
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 0 °C

Samsunspor İle Mersin İdmanyurdu 39. Randevuya Çıkıyor

» »
Samsunspor İle Mersin İdmanyurdu 39. Randevuya Çıkıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu, ligin 21. haftasında yarın Samsun'da 39. randevularına çıkacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu, ligin 21. haftasında yarın Samsun'da 39. randevularına çıkacak.

Bu zamana kadar resmi müsabakalarda 38 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Samsunspor 13 galibiyet alırken, Mersin İdmanyurdu 16 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 9 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 19 karşılaşmada Samsunspor 11 galibiyet alırken, Mersin ekibi ise sadece 2 kez galip gelebildi. 6 maç ise berberlik ile sonuçlandı.

İki takımın şimdiye kadar oynanan mücadelelerinde Samsunspor, rakip filelere 34 gol atma başarısı gösterdi. Mersin İdmanyurdu ise Samsunspor'a 39 gol attı. Ligin ilk yarısında Mersin'de oynanan müsabakayı Mersin İdmanyurdu 3-0 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor topladığı 14 puanla 17. sırada bulunurken, aynı puanı bulunan Mersin İdmanyurdu 18. sırada yer alıyor.

Yarın saat 18.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçı Tolga Özkalfa yönetecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig’de 21. Haftanın Hakemleri Açıklandı16 Şubat 2017 Perşembe 12:33
  • Spor Toto 2. Lig16 Şubat 2017 Perşembe 12:18
  • Karabükspor, Zoran Basiric İle Anlaştı16 Şubat 2017 Perşembe 12:03
  • 2. Kktc Bisiklet Turu Başladı16 Şubat 2017 Perşembe 11:53
  • Harun Tekin Avrupa’ya Damga Vurdu16 Şubat 2017 Perşembe 11:44
  • Tudor, Dursun Özbek Döneminin 5. Hocası16 Şubat 2017 Perşembe 11:24
  • Antalyaspor, Karabükspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor16 Şubat 2017 Perşembe 11:24
  • Trabzonspor Kendini Aştı16 Şubat 2017 Perşembe 11:18
  • Murat Cavcav, Gençlerbirliği Başkanlığına Aday16 Şubat 2017 Perşembe 11:08
  • Ersun Yanal’dan Rehavet Uyarısı16 Şubat 2017 Perşembe 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti