Samsunspor kazanamıyor

Samsunspor galibiyet hedefi ile gittiği zorlu Denizlispor deplasmanında iki puan bıraktı. Sıkıntılı bir süreçten geçen Kırmızı-Beyazlı ekip Denizlispor’la golsüz berabere kaldı. Samsunspor bu sonuçla galibiyet hasretini altı haftaya çıkardı

ATAKLARDAN SONUÇ ÇIKMADI

Alt sıralardan kurtulma çabası veren Kırmızı-Beyazlı ekip 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Denizlispor’la Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye iki takımda kontrollü oyunla başladı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında üstünlüğü eline alan ev sahibi ekip Samsunspor ceza sahasında bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. İki takımda karşılıklı ataklardan sonuç alamadı ve devre başladığı bitti. SAVUNMAYI AŞAMADILAR

Mücadelenin ikinci yarısına daha diri başlayan takım Samsunspor oldu. Chibuike ile etkili ataklar geliştiren Kırmızı-Beyazlı ekip, Denizlispor savunmasını aşamadı. Denizlispor oyunda dengeyi sağlarken etkili ataklar geliştirdi. Samsunspor’un yunan kalecisi Sifakis kalesinde gole izin vermedi. Karşılaşmanın son dakikalarına girildiğinde iki takımında galibiyet çabaları sonuç vermezken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Davıt AKTAŞ